Політики назвали вилучення посвідчень Домбровського і Балоги замовленням і розправою

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Єдиного Центру», про це йдеться у заяві Колегії лідерів партії.

«Єдиний Центр» вважає, що спроби продовжити розправу над народними депутатами Балогою і Домбровським через судову систему є виконанням політичного замовлення влади. Таким чином вона намагається виробити систему покарання політичних опонентів і узаконити практику позбавлення мандатів народних депутатів через сумнівні судові рішення», - наголошується в заяві.

У «Єдиному Центрі» звертають увагу громадськості на «підкилимний характер» судового засідання Окружного адміністративного суду Києва щодо повноважень Балоги і Домбровського, без залучення останніх для відстоювання своїх законних інтересів. «Це є не тільки порушенням чинного законодавства (зокрема ч. 2, ст. 53 Кодексу адміністративного судочинства), але є свідченням замовного характеру дій суду», - сказано в заяві.

«Єдиний Центр» закликає керівництво Верховної Ради і народних депутатів України зайняти чітку позицію у цій ситуації і не допустити прецеденту політичної розправи над парламентарями.

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У той же час, народний депутат Юрій Стець у коментарі УНІАН заявив, що рішення ОАС Києва є незаконним.

"Це ніщо інше, як політична розправа над народними депутатами України. Голова Верховної Ради не має права виконувати незаконне рішення, а судді не можуть зобов'язати Рибака порушувати конституцію. Крім того у рішенні Окружного адмінсуду Києва є всі ознаки замовності та некомпетентності. Думаю після такого рішення всі судді, які виносили вердикт мають бути відправленні у відставку", - пояснив Стець.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 червня, Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав голову Верховної Ради Володимира Рибака вилучити посвідчення у народних депутатів Домбровського і Балоги.

8 лютого цього року Вищий адміністративний суд України позбавив Балогу і Домбровського депутатських повноважень. Підставою для цього став позов депутата Верховної Ради VI скликання Юрія Кармазіна, який заявив про фальсифікацію виборів в округах № 11 (Вінницька область) та № 71 (Закарпатська область), де обиралися Домбровський і Балога.

14 лютого голова Верховної Ради Рибак повідомив, що направив до Конституційного Суду подання щодо відповідності Основному Закону рішення ВАСУ про позбавлення Балоги і Домбровського повноважень.

13 травня уряд схвалив проект закону про проведення повторних виборів народних депутатів у семи одномандатних округах: № № 94, 132, 194, 197, 223, 11 і 71.

Опозиція наполягає на проведенні перевиборів лише в 5 округах, оскільки вважає рішення суду щодо Домбровського і Балоги неправочинним.