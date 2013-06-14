Черкаські підприємці стали на захист свого ринку

Як передає кореспондент УНІАН, люди скандували: “Ми не просимо зарплати, дайте людям працювати!”.

За словами підприємців, цей ринок існує близько 10 років і влада вже з рік намагається закрити, нібито, через порушення на ринку екологічних, санітарних вимог та правил дорожнього руху. Водночас, торговці переконані, що зараз ринок достатньо облаштований щоб і надалі працювати.

В.о. міського голови Віктор Білоусов запросив представників від учасників акції протесту виступити на сесії. Підприємці з ринку «Оптовичок» зачитали депутатам свою заяву, в якій вказується, що «…за останній рік на ринок пережив більше 100 перевірок різних контролюючих органів як регіонального рівня, так і міського. Останні 7 років ми нікому не заважали. Але з відкриттям в Черкасах “Фермерського ринку” почався шалений пресинг на нас та наші сім’ї. Нам погрожують особисто, присилають смс-повідомлення з проханнями залишити цей ринок".

Працівники ринку наголошують, що вони "на ринку власними зусиллями навели лад - провели водопостачання та водовідведення, електрику, збудували туалети, заасфальтували територію. Ринок щодня прибирають, вчасно вивозять сміття."

Також в документі зазначається, що "починаючи з 6 червня працівниками Соснівського РВ УМВС в Черкаській області, в кількості 50-60 осіб, здійснюється відпрацювання нашого ринку».

Підприємці закликали депутатів втрутитися у ситуацію та захистити їх.

Після виступу представників ринку депутати направили депутатський запит до обласного прокурора і начальників УМВС та СБУ в Черкаській області з проханням розібратися, чому на ринку проводяться щоденні перевірки.

Білоусов висловив переконання, що власники ринку на вулиці Пастерівській у Черкасах мають виконати всі вимоги чинного законодавства і виконати усі приписи контролюючих служб. На його думку, інші ринки міста мають більш сучасний, зручний та привабливий вигляд.

За словами Білоусова, "це спірне питання має бути вирішене прозоро, з користю як для підприємців, так і для споживачів Черкас. З іншого боку, ми повинні подбати про те, щоб люди, які працюють на ринку Пастерівський не втратили роботу".

В.о. міського голови також пообіцяв, що мерія разом з обласною владою будуть вирішувати цю непросту ситуацію.