Україна - у шістці країн, населення яких до 2050 року скоротиться на 15%

Як повідомляє Радіо «Свобода», такими є підсумки звіту щодо перспектив народонаселення.

Найстабільнішим є приріст у країнах, що розвиваються, натомість найстрімкіше населення зростатиме на африканському континенті (збільшиться майже вдвічі до 2050 року).

Кількість населення заможних країн залишиться фактично без змін.

За ще більш довгостроковим прогнозом, до 2050 року землян уже буде 9,6 млрд.

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Україна, а також Росія, Білорусь, Болгарія, Куба та Румунія, – серед країн, кількість населення яких до 2050 року скоротиться на 15%.

Окрім того, в ООН порахували, що Китай, який нині є найбільш населеною країною (майже 1,4 млрд осіб), поступиться своїм лідерством Індії.