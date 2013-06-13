Чисельність населення Землі перевалила за 7 мільярдів

Такий висновок міститься в оприлюдненій сьогодні доповіді Фонду ООН в галузі народонаселення (ЮНФПА), повідомляє ІТАР-ТАСС.

Експерти всесвітньої організації очікують, що до 2025 року число жителів планети зросте до 8,1 млрд людей, а до 2100 року - 10,9 млрд. Втім, остання цифра скоріше є усередненим показником. Беручи до уваги можливі у майбутньому глобальні лиха або навпаки, сплески розвитку, дослідники припускають, що населення Землі до кінця століття може як зрости до 16,6 млрд, так і скоротиться до 6,8 млрд.

Чисельність населення розвинених країн до початку XXII століття не зазнає значних змін, збільшившись з нинішніх 1,25 млрд до 1,28 млрд, стверджується в доповіді. При цьому найбільший приріст населення в 2013-2100 роках буде спостерігатися у восьми державах - Демократичній Республіці Конго, Нігері, Нігерії, Індії, Танзанії, США, Уганді і Ефіопії.

Україна, поряд із Росією, Білорусією, Болгарією, Кубою, Румунією буде в числі країн, число жителів яких до середини століття скоротиться на 15 відсотків.