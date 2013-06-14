Ахметов нагадав, як у 1997 році виконав прохання Януковича

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на презентації проекту з будівництва нової аглофабрики на Єнакіївському металургійному заводі (ЄМЗ).

Ахметов відзначив, що в усіх містах, де розташовані металургійним підприємства СКМ (Єнакієве, Маріуполь, Запоріжжя), «люди дихатимуть чистим повітрям, тільки для цього потрібно набратися терпіння».

Він нагадав, що цього року Єнакіївському метзаводу виповнюється 116 років, і коли СКМ стала акціонером заводу в 1996 році, то це підприємство виробляло на рік 1 млн. 5 тис. тонн чавуну, 1 млн. 6 тис. тонн сталі, і середня зарплата становила 78 доларів.

Ахметов відзначив, що у той час країна перебувала у стані кризи, але в 1997 році губернатором Донецької області став Віктор Янукович, який попросив зберегти це метпідприємство.

«Рінат, будь ласка, не зупиняй металургійний завод в Єнакієвому», - сказав мені Янукович, підкресливши, що це підприємство є містоутворювальним», - повідомив Ахметов.

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Президент компанії СКМ підкреслив, що зараз він може пишатися досягненнями ЄМЗ.

«За 2012 рік ЄМЗ вийшов на виробництво чавуну на рік в обсязі 2 млн 465 тис. тонн, сталі — 2 млн. 732 тис. тонн, і середня зарплата - 592 долари», - сказав Ахметов.

За його словами, на даний час залишається тільки одне невирішене питання — це збереження чистого повітря у містах, де працюють його підприємства.

При цьому Ахметов відзначив, що, незважаючи на кризу, він виконує свої обіцянки, і у всіх трьох містах (Єнакієве, Маріуполь, Запоріжжя) екологічне питання незабаром буде вирішено.