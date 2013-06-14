До Тимошенко завтра приїдуть Кокс і Квасневський
У Центральну клінічну лікарню “Укрзалізниці” в Харкові для зустрічі з екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко завтра прибудуть члени моніторингової місії Європейського парламенту в Україні Олександр Квасневський та Пет Кокс.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед харківською лікарнею повідомив журналістам начальник Качанівської виправної колонії Ігор Колпащіков.
“Ви знаєте, що завтра приїздять Кокс із Квасневським. Зустріч пройде в плановому режимі”, - сказав Колпащіков.
Він зазначив, що зустріч із членами моніторингової місії Європарламенту пройде не в рамах короткострокового побачення, тому цього місяця екс-прем’єр ще матиме право на чотиригодинне короткострокове побачення.
Як повідомляв УНІАН, колишній Президент Польщі Квасневський та екс-президент Європарламенту Кокс стали спостерігачами від Європарламенту за судовими процесами над Тимошенко й розпочали роботу 11 червня 2012 року.
Востаннє вони приїжджали до України наприкінці травня.