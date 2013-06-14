До Тимошенко завтра приїдуть Кокс і Квасневський

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед харківською лікарнею повідомив журналістам начальник Качанівської виправної колонії Ігор Колпащіков.

“Ви знаєте, що завтра приїздять Кокс із Квасневським. Зустріч пройде в плановому режимі”, - сказав Колпащіков.

Він зазначив, що зустріч із членами моніторингової місії Європарламенту пройде не в рамах короткострокового побачення, тому цього місяця екс-прем’єр ще матиме право на чотиригодинне короткострокове побачення.

Як повідомляв УНІАН, колишній Президент Польщі Квасневський та екс-президент Європарламенту Кокс стали спостерігачами від Європарламенту за судовими процесами над Тимошенко й розпочали роботу 11 червня 2012 року.

Востаннє вони приїжджали до України наприкінці травня.