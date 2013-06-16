ЗМІ: Іран спрямовує до Сирії 4 тисячі солдатів
12:24, 16 червня 2013Політика
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Керівництво Ірану ухвалило "воєнне рішення" спрямувати 4 тисячі гвардійців Корпусу "Вартових ісламської революції" в Сирію для підтримки президента Башара Асада.
Конфлікт у Сирії вже забрав понад 100 тисяч життів / Фото : aa.com.tr
Про це повідомляє британська газета The Independent з посиланням на джерела в системі безпеки республіки.
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За даними газети, 4 тисячі солдатів стануть "першим контингентом", спрямованих на підтримку проурядових військ у конфлікті, вже "коштував більше 100 тисяч життів".
Також видання стверджує, що Іран "повністю відданий" збереженню режиму Асада, аж до пропозицій відкрити "сирійський" фронт проти Ізраїлю на Голанських висотах.
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