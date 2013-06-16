ЗМІ: Іран спрямовує до Сирії 4 тисячі солдатів

Про це повідомляє британська газета The Independent з посиланням на джерела в системі безпеки республіки.

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За даними газети, 4 тисячі солдатів стануть "першим контингентом", спрямованих на підтримку проурядових військ у конфлікті, вже "коштував більше 100 тисяч життів".

Також видання стверджує, що Іран "повністю відданий" збереженню режиму Асада, аж до пропозицій відкрити "сирійський" фронт проти Ізраїлю на Голанських висотах.