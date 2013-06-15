Іранці обрали нового президента

Про це заявив глава МВС Ірану Мостафа Мохаммад-Наджар журналістам у суботу.

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За його словами, у виборах із понад 50 мільйонів виборців взяли участь майже 37 мільйонів чоловік, забезпечивши явку в 72,7%, повідомляє РІА Новости.

«За результатами остаточних підрахунків Хассан Роухані набрав 18,613 мільйона голосів і є новообраним президентом країни», - сказав Мохаммад-Наджар.

«Вибір Ірану - це вибір на користь свого власного світоустрою, впливу на ситуацію в регіоні, як одного з лідерів, і протистояння з США і Ізраїлем», - вважають критики. На їхнє переконання, саме тому США та їхніх союзників влаштує тільки один варіант - зміна влади в цій країні, і прихід в Тегерані замість нинішнього покоління керівників лідерів помірнішого, ліберальнішого, прозахідного спрямування.