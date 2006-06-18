Найвища жінка в світі (фото)

У найвищої жінки в світі Яо Дефень, зріст якої складає 2 метри 36 см виявлена пухлина мозку, яка, очевидно, і є винуватицею таких гулліверських розмірів. Лікарі збираються провести всебічне дослідження і з`ясувати, чи можна зробити жінці-велетню операцію.

Яо народилася в бідній селянській сім`ї на сході Китаю. Вже в 15 років її зріст становив 205 сантиметрів, а на сьогоднішній день досяг 2 метри 36 см. Це на 5 см більше, ніж у американки Сенді Аллен, яку Книга рекордів Гіннеса досі згадує, як найвищу жінку в світі. Також Яо на 10 сантиметрів вище за свого відомого співвітчизника - баскетболіста Яо Міна. При цьому вага гулліверші складає 180 кілограмів.

Як розповідає 36-річна Яо, в юності батько наполіг, щоб вона працювала в цирку, а також займалася баскетболом. Але з віком її здоров`я стало погіршуватися, а недавнє обстеження виявило у китаянки велику пухлину гіпофізу. За словами лікарів, саме це захворювання і стимулює організм пацієнтки до вироблення надмірної кількості гормону зросту і при цьому робить її кістки дуже слабкими.

"Я вже ніколи не зможу вести нормальне життя, але сподіваюся, що зможу хоч би піклуватися про себе сама, купувати продукти і готувати їжу. Зараз же все це для мене дуже втомливо", - говорить Яо.

За словами брата жінки-велетня Яо Декінга, зараз його сестра проходить курс ін`єкцій речовини, яка пригнічує гормон зросту, потім настане черга всебічному обстеженню, на підставі результатів якого лікарі вирішуватимуть, коли вдатися до операції.

Треба сказати, що, перш ніж прийняти у себе нестандартну пацієнтку, клініці довелося замовити для неї особливо міцне ліжко, довжина якого складає 2,5 метра. Крім того, певні труднощі чекають медиків і під час обстеження, адже багато апаратів дуже малі для розмірів жінки-велетня . Орієнтовна вартість операції складає 100 тисяч юанів або 12,5 тисяч доларів США. Також серйозних витрат вимагатиме і реабілітаційний період. Всі грошові витрати взяв на себе один з британських телеканалів, що зняв фільм про унікальну жінку.

Варто зазначити, що найвищою жінкою в історії вважається інша китаянка - Цзен Цзіньлянь, яка померла в 1982 році у віці 17 років, коли її зріст складав 248 сантиметрів. Правда, як вказують фахівці, через деформований хребет, Цзен не могла прямо стояти . А найвищим з чоловіків вважається американець Роберт Уадлоу. Його зріст складав 286 сантиметрів, а вага - 200 кілограмів, пише rbc