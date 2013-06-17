Тюремники кажуть, що пустили доньку до Тимошенко

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

На тему: «Батьківщина»: До Тимошенко не допускають її доньку

Зокрема, як зазначається в повідомленні, після того, як до Тимошенко прибула її донька, екс-прем’єру запропонували пройти до кімнати побачень.

«Однак засуджена заявила про те, що не має бажання переходити до іншої кімнати, яка (як раніше вже неодноразово наголошувалося) знаходиться на відстані кількох метрів від палати, де наразі перебуває Ю.Тимошенко», - повідомили в ДПтС.

«Розуміючи мету таких заяв (яка полягає у тому, щоб згодом публічно та безпідставно звинуватити співробітників виправної колонії у, начебто, перешкоджанні побаченню) керівництво колонії у порядку виключення дозволило захисниці провести зустріч із засудженою безпосередньо у медичній палаті», - підкреслюється в повідомленні.

При цьому в пенітенціарній службі наголосили, що «таке рішення було прийнято без жодних на це об’єктивних причин і лише з метою не допустити поширення неправдивих звинувачень на адресу пенітенціарного відомства. Оскільки складається враження, що засуджена та її захисники останнім часом діють за одним і тим же сценарієм – зірвати проведення зустрічі, а далі звинувачувати у цьому колонію».

Разом з тим у ДПтС зауважили, що згідно з відомчою інструкцією щодо організації проведення короткострокових побачень, жоден засуджений в Україні не має права проводити їх там, «де заманеться».

Крім того, як підкреслюється в повідомленні, «враховуючи також заяви Є.Тимошенко, які вона озвучила співробітникам колонії, а саме: «я зараз всім буду говорити, що ви її катуєте і повідомлю ЗМІ про те, що мене незаконно не допускають, а також про це буде знати вся Європа», керівництво колонії прийняло рішення, яке має викрити реальні наміри засудженої, а також попередити можливі провокації на цю тему».