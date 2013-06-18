Венеціанська комісія: Закон про референдум не відповідає міжнародним стандартам

Про це йдеться в оприлюдненій на сайті Венеціанської комісії офіційній позиції щодо закону про референдум, ухваленого Верховною Радою у листопаді 2012 року.

«Можна сказати, що практично безмежний перелік питань, які можуть бути винесені на референдум, згідно із законом, є проблематичним з точки зору міжнародних стандартів, які чітко зазначають, що референдум не має використовуватися для підриву встановленого Конституцією розподілу влади», - наголошує комісія.

На тему: Венеціанська комісія - про референдум: зміни у Конституцію має вносити ВР

У документі зазначається, що закон про референдум не передбачає жодних запобіжників від можливості проведення референдуму за народною ініціативою з питань, які, за Конституцією, можуть ініціюватися лише Президентом чи парламентом, наприклад, призначення чи звільнення вищих посадовців.

“Більше того, проблема є більш очевидною у світлі статті 95 параграфу 1 закону, який встановлює, що результати національного референдуму з народної ініціативи є остаточними, вони не вимагають підтвердження жодними органами влади і є обов’язковими для українських громадян та органів влади”, - зазначається у позиції Венеціанської комісії.

Крім того, в документі звертається увага на складність тексту закону, який містить занадто багато технічних деталей, що може заплутати як членів виборчих комісій, так і виборців.

“Багато з цих технічних проблем можуть бути вирішені шляхом ухвалення єдиного Виборчого кодексу, який встановить чіткі правила виборів та референдумів, зокрема, технічні аспекти діяльності виборчих адміністрацій та реєстрації виборців”, - наголосили у комісії.

Як повідомляв УНІАН, Венеціанська комісія оцінила закон про референдум на запит голови Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи Андреса Геркеля.

Вона встановила, що дозвіл виносити на референдум питання внесення змін до Конституції чи нової Конституції може завдати шкоди конституційній стабільності та законності в Україні.