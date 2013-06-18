МЗС: Україна перегляне спецмита на автомобілі, якщо того вимагатиме ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в Києві заступник міністра закордонних справ України Віктор Майко.

"Залежно від переговорів, які будуть проводитися на цю тему, ми візьмемо на себе зобов'язання змінити або відмовитися від захисних заходів через певний час, місяці або роки", - сказав Майко.

За його словами, цілком можливо, що Україна буде змушена певним чином переглянути підходи до визначення спецмита.

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"Якщо введення захисних заходів призводить до потенційних втрат наших партнерів, то вони можуть висунути вимоги обговорити ці питання", - сказав заступник міністра, зазначивши, що наслідком цього можуть стати певні зміни.

Разом з тим, він зазначив, що з боку Євросоюзу вже надійшла пропозиція обговорити питання спецмита, при цьому воно не позиціюється як проблема на шляху до підписання угоди про зону вільної торгівлі.

"Я не думаю, що це питання буде проблемою при підписанні угоди про ЗВТ з ЄС, тому що ціна питання не така вже велика", - сказав Майко.

Однак, за його словами, дане питання дуже чутливе і необхідно думати про те, як компенсувати ці заходи.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України може переглянути терміни дії спецмита на імпорт автомобілів (спецмита вводяться на 3 роки з 14 квітня 2013 року).

Європейський Союз не розглядає можливості введення відносно України у відповідь торгових санкцій за встановлення спецмита на імпорт автомобілів.

Довідка УНІАН. 14 березня 2013 Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення про введення спеціальних мит на імпорт автомобілів у розмірі 6,46% на автомобілі з об'ємом двигуна більше 1000 куб. см, але не більш як 1500 куб. см, і 12,95% на автомобілі з об'ємом двигуна більше 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см.

Спецмита вводяться строком на 3 роки.