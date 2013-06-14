ЄС поки не каратиме Україну за спецмита на імпорт авто

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам заявив заступник директора Генерального директорату Європейської комісії з питань торгівлі Петер Балаш.

«Поки в ЄС не затверджено ніяких рішень щодо подібних заходів. При цьому деякі країни (поза ЄС) займають більш нетерплячу позицію. В нас є певні питання щодо введення Україною спецмит, але ми вважаємо за краще вирішити цю проблему шляхом переговорів», - сказав Балаш.

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Як повідомляв УНІАН, 14 березня 2013 року Україна на 3 роки ввела спеціальні мита на імпорт автомобілів у розмірі 6,46% на автомобілі з об'ємом двигуна більше 1000 куб. см, але не більше 1500 куб. см, і 12,95% - на автомобілі з об'ємом двигуна більше 1500 куб. см, але не більше 2200 куб. см.

Представники ЄС раніше зазначали, що рішення України про введення спецмита на імпортні пасажирські автомобілі негативно позначиться на експорті автомобілів із ЄС і закликали Україну переглянути й відкликати це рішення.