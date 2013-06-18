Янукович і Лукашенко дали старт демаркації кордону

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у спільній заяві для преси з Президентом Білорусі Олександром Лукашенком після церемонії підписання двосторонніх документів.

За словами Президента, Протокол про обмін ратифікаційними грамотами Договору між Україною і Республікою Білорусь про Державний кордон від 12 травня 1997 року відкриває можливість демаркації кордону: «Підписавши протокол, ми дали старт демаркації нашого спільного кордону. Цей процес особливо важливий, оскільки його швидке завершення сприяє подальшому всебічному розвитку міжрегіональної прикордонної взаємодії», - сказав Президент.

На тему: Лукашенко просить Україну надати фахівців-атомників

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 червня 2013 р., Україна і Білорусь підписали Протокол про обмін грамотами про ратифікацію Договору між Україною і Республікою Білорусь про державний кордон від 12 травня 1997 року.

Договір між Україною і Республікою Білорусь про державний кордон було підписано 12 травня 1997 року, ратифіковано Верховною Радою України 18 липня 1997 року.

Проте білоруська сторона зволікала з його ратифікацією. Це було пов'язано з розбіжностями Білорусі і України у питанні державного боргу, що утворився у України перед Білоруссю в період припинення існування Радянського Союзу.

17 травня 2010 року Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко підписав Закон Республіки Білорусь «Про ратифікацію Договору між Україною і Республікою Білорусь про Державний кордон».

Щоб Договір про кордон набрав чинності, необхідно підписати Протокол про обмін грамотами про ратифікацію зазначеного документа. Протокол визначає посадових осіб України і Республіки Білорусь, уповноважених на обмін ратифікаційними грамотами Договору про Державний кордон, а також підтверджує, що ратифікаційні грамоти, які підлягають обміну, складені належним чином і у відповідній формі.