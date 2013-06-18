Лукашенко просить Україну надати фахівців-атомників

Як передає кореспондент УНІАН, про це Лукашенко сказав під час українсько-білоруських переговорів у розширеному складі сьогодні в Києві.

За словами Лукашенка, Україна має колосальний досвід у сфері будівництва і обслуговування атомних електростанцій, тому Білорусь зацікавлена не тільки в навчанні своїх фахівців, а й хотіла б запросити українських фахівців попрацювати на Білоруській атомній електростанції, відкриття якої заплановано найближчим часом.

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«Ми хотіли б, щоб наші брати-українці допомогли нам з фахівцями... Мені хотілося б, щоб Ви (Президент Віктор Янукович) дали вказівку, щоб ми знали, що можемо в Україні не тільки підготувати фахівців, а й десяток основних Ви нам презентували до часу здачі атомної електростанції. Ми на Вас дуже розраховуватимемо», - сказав Лукашенко.