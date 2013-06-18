Єфремов дав зрозуміти, що Венеціанська комісія йому не указ
15:48, 18 червня 2013Політика
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Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов вважає, що до рекомендацій Венеціанській комісії треба прислухатися, але рішення народні депутати ухвалюватимуть в сесійному залі Верховної Ради.
Єфремов: у нас своя держава і свої обставини
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу, коментуючи рекомендації Венеціанської комісії щодо закону про всеукраїнський референдум.
Єфремов наголосив: «Ми розглядатимемо всі питання, які вони порушують. Але рішення прийматимуть депутати в сесійному залі, як вони вважають за потрібне приймати».
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«У нас є своя держава і у нас є певні обставини, і в цій державі ухвалюються відповідні рішення, і депутат цього не враховувати не може», - наголосив Єфремов.
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