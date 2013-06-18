На зустрічі з Януковичем Батьківщина спитає про звільнення Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні Верховної Ради голова цієї фракції Арсеній Яценюк.

Він сказав: “Ми до Президента Януковича маємо неймовірно важливе питання, яке стосується європейської інтеграції. У рамках цього питання є три тези і три пункти, які мають бути виконані, й одним з основних пунктів є зупинка політичних переслідувань та звільнення Юлії Тимошенко. Це питання постане на нашій зустрічі, і ми хочемо, щоб Віктор Янукович дав чітку відповідь, коли і в які терміни буде вирішено три критерії для підписання угоди з ЄС”.

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За словами Яценюка, також фракція хоче почути від Януковича, “в який спосіб буде звільнено Тимошенко”.

Він наголосив, що стан здоров’я Тимошенко “є сьогодні загрозливим. І для того, щоб вирішити це питання, необхідно надати медичну допомогу Тимошенко за межами України”.

Яценюк підкреслив, що опозиція звертатиметься до усіх українських і міжнародних інстанцій, щоб “надати можливість отримати медичну допомогу Тимошенко за кордоном”.