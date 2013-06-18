Азаров каже, що німецький газ на 100 доларів дешевший за російський

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров під час зустрічі з французькими бізнесменами.

"Ми займалися диверсифікацією поставок газу. Ми купуємо зараз газ у RWE, закачуємо його через Польщу, через Словаччину, через Угорщину, і цей газ нам обходиться дешевше, ніж російський, який ми купуємо на кордоні з Росією, а RWE загалом продає нам російський газ, той самий газ, який RWE купує в Росії", - сказав Азаров.

За його словами цей газ, пройшовши довгий ланцюжок трубопроводів, повертаючись до України, стає на 100 доларів дешевшим.

"А мене питають щодо Тимошенко, а хто нам 7 млрд доларів поверне щорічно, які ми переплачуємо Росії за газ", - зазначив Азаров.

Також він зазначив, що завдяки контракту з Росією, який підписала колишній прем'єр-міністр Тимошенко, Україна купує газ за найвищою ціною в Європі - 530 доларів за тисячу кубометрів на кордоні.

"Упродовж усіх трьох років ми вели важкі переговори з керівництвом Росії щодо перегляду цього незаконного і кабального контракту. Одночасно ми займалися тим, що збільшили видобуток власного газу, і ми вже збільшили його на 1,5 мільярда кубометрів і збільшимо найближчим часом ще на 4 млрд. Ми уклали угоди про розробку сланцевого газу і починаємо вже розвідувальне буріння", - розповів прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, голова НАК «Нафтогаз України» Євген Бакулін заявив, що обсяг імпорту російського газу в 2014 році може становити близько 18 млрд кубометрів або ще менше, що фактично повторює показник прогнозного балансу газу на 2013 рік.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України в квітні затвердив прогнозний баланс надходження і розподілу природного газу в Україні на 2013 рік з обсягом імпорту 27,3 млрд куб. м. Згідно з документом, надходження газу в поточному році від російського газового монополіста компанії "Газпром" становитимуть 18 млрд куб. м, від компанії Ostchem, підконтрольної українському бізнесменові Дмитру Фірташу, – 8 млрд куб. м, від німецького газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

Ціна російського природного газу для компанії «Нафтогаз Україна» в першому кварталі 2013 року з урахуванням знижки становила більш як 406 доларів США за тис. куб. м.

У 2012 році ціна російського газу для «Нафтогазу» становила: у першому кварталі - близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому кварталі - 425 дол., у третьому - 426 дол., у четвертому - близько 430 доларів за 1 тис. куб. м.

Середньорічна ціна на російський газ, закладена в Державному бюджеті на 2013 рік, становить 421 дол. за тисячу кубометрів.