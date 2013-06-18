Виключений з ПР мер Конотопа відсудив свою посаду

Про це повідомила прес-служба міськради, пише Українська правда.

Згідно з інформацією, про рішення суду Дзед повідомив на нараді із заступниками міського голови та керівниками виконавчих органів міської ради.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня на засіданні ради Конотопської міської організації Партії регіонів В.Дзеда одностайно виключили з лав партії за дискредитацію звання члена партії, завдання шкоди репутації ПР і порушення партійного статуту. Присутній на засіданні В.Дзед не зумів навести ніяких аргументів на свою підтримку.

29 березня міська рада Конотопа висловила недовіру міському голові Дзеду, який на той час перебував у відпустці.