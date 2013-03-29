У Конотопі міські депутати висловили недовіру меру

У Конотопі Сумської області депутати міськради висловили недовіру міському голові Василю Дзеду.

Про це УНІАН повідомили сьогодні в прес-службі Конотопської міськради.

Зокрема, на черговій сесії Конотопської міської ради, що відбулася в середу, 27 березня, планувався звіт мера В.Дзеда про роботу за рік. Але пленарне засідання пройшло без міського голови, оскільки він пішов у відпустку, при цьому не надавши депутатам матеріалів звіту для ознайомлення, чим викликав обурення учасників сесії.

Крім того, секретар міськради Микола Башкіров оголосив на сесії результати роботи тимчасової депутатської комісії з перевірки фактів неправомірної діяльності В.Дзеда.

Він повідомив, що факти знайшли своє підтвердження, тому зібрані матеріали вирішено було передати в правоохоронні органи.

Як йдеться в повідомленні прес-служби, «депутати винесли на засідання питання про висловлення недовіри Василю Дзеду: «за» проголосувала більшість присутніх». У роботі сесії брали участь 33 депутати міськради та голова Сумської обласної ради Геннадій Михайленко.

Сесія не закінчила свою роботу. Було ухвалено рішення провести друге пленарне засідання після виходу В.Дзеда з відпустки, на якій все-таки заслухати його звіт про роботу.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня на засіданні ради Конотопської міської організації Партії регіонів В.Дзеда одностайно виключили з лав партії за дискредитацію звання члена партії, завдання шкоди репутації ПР і порушення партійного статуту. Присутній на засіданні В.Дзед не зумів навести ніяких аргументів на свою підтримку.

На момент обрання мером Конотопа в 2010 році В.Дзед представляв опозиційну партію УСДП, але пізніше змінив партійну приналежність, вступивши до лав ПР.