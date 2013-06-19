У Тимошенко - своя вимога до зустрічі Януковича з опозицією

Як передає кореспондент УНІАН, про це перед ЦКЛ “Укрзалізниці” в Харкові сказав журналістам захисник Тимошенко Сергій Власенко.

“Юлія Володимирівна закликала проведення такої публічної дискусії у форматі круглого столу. Віктор Янукович не готовий до круглого столу в широкому форматі. Він погодився на дискусію з представниками парламентських політичних сил. Але позиція Юлії Тимошенко полягає в тому, що ця дискусія обов’язково, це принципова річ, повністю повинна проводитись в публічній площині. Це не повинні бути кулуарні перемовини, це не повинні бути розмови 6-7 людей між собою”, - сказав Власенко.

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Захисник зазначив, що дискусія Президента і опозиції повинна транслюватися по телебаченню.

“Повинні бути присутніми ЗМІ, насправді, повинна бути пряма трансляція цієї події, тобто максимально широка публічність цього процесу”, - наголосив він. Власенко підкреслив, що від цієї дискусії залежатиме стратегія розвитку держави, тому “це повинно бути публічно”.

Як повідомляв УНІАН, глава держави Віктор Янукович запросив на зустріч в Адміністрацію Президента керівників усіх парламентських фракцій і голову Верховної Ради.

За словами голови ВР Володимира Рибака, зустріч відбудеться 19 червня о 14.30 у приміщенні Адміністрації Президента.

Лідер «УДАРу» Віталій Кличко заявив, що представники фракції “УДАР” на цю зустріч з Президентом не підуть.

Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявляє, що зустріч опозиціонерів з Президентом має відбутися публічно, «у присутності ЗМІ, і після цього ми готові вислухати Президента України у стінах ВР без будь-якої обструкції з його посланням — він повинен виконати свій конституційний обов’язок».