Наша Україна о 16.00 вирішуватиме, хто винен і що робити

Депутати від партії «Наша Україна», що входять до фракції НУ-НС, сьогодні о 16.00 проведуть своє засідання з метою визначення подальших кроків щодо формування коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила народний депутат, член фракції НУ-НС Ксенія ЛЯПІНА.

За її словами, засідання відбудеться в офісі партії «Наша Україна».

Як сказала К.ЛЯПІНА, таке засідання проводиться для того, аби визначитися з тим, як діятиме фракція НУ-НС у разі, якщо кількість непідписантів коаліційної угоди (семеро) не зміниться.

К.ЛЯПІНА зауважила, що усім зрозуміло, що якщо завтра не буде створено демократичної коаліції, то Партія регіонів розпочне процес обрання голови Верховної Ради, не чекаючи створення коаліції.

Відповідаючи на запитання, на котру годину сьогодні запланована зустріч депутатів від НУ-НС з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ, К.ЛЯПІНА зазначила, що цього часу вона не знає, оскільки не належить до членів політради партії та до групи непідписантів угоди.