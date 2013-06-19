Янукович пропонує регулярно зустрічатися з опозицією

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав сьогодні на зустрічі з керівництвом Верховної Ради та головами парламентських фракцій.

«Я ніколи не заперечував, більше того, я ініціював завжди такі зустрічі. І якщо не буде заперечень, на майбутнє ми їх зробимо системними, і це буде правильно», - сказав Янукович.

Водночас глава держави зазначив, що такі зустрічі можуть проводитися у різних форматах.

«Я завжди знайду час, якщо в цьому не буде, як кажуть, політиканства чи гри», - підкреслив Янукович.

На його переконання, альтернативні точки зору необхідні для прийняття спільних рішень задля розбудови держави.

«Ніякого авторитаризму в цій системі немає. Ми приймаємо колегіальні рішення, в тому числі й за участю опозиції. Опозиція зараз достатньо активна, але як побудувати конструктивні відносини, щоб ця активність і ця енергія йшла на користь, треба домовлятись. І я також готовий завжди до пошуку компромісу», - сказав Президент.

Глава держави закликав учасників зустрічі не ігнорувати інтереси людей. «Закривати очі чи не рахуватись з позицією наших виборців, певної частини населення ми не маємо права. Ми з повагою ставимось і не ділимо наших виборців на своїх і чужих. Це всі наші. Це наша країна. Тому відпрацювання будь-яких програм з подолання кризи, з реагування на кризові явища - це процес, в якому повинні приймати участь усі. І точка зору кожного повинна бути почута», - сказав Янукович.