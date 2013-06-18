Лукашенко: ми зустрічаємося з Януковичем без шуму, без пилу дуже часто

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час спільної заяви для преси з Президентом України Віктором Януковичем.

Водночас Лукашенко розкритикував публікації в українських ЗМІ щодо того, що нібито нарешті, після довгої перерви, відбулася зустріч двох президентів, нарешті Президент Білорусі приїхав до України. «Хочу сказати, насамперед для українських представників ЗМІ, оскільки білоруські про це знають. Ми з Віктором Федоровичем маємо практику без шуму, без пилу зустрічатися дуже часто і обговорювати наші проблеми. І те, що сьогодні відбувся знаковий, як ми його називаємо візит, це результат наших численних зустрічей і консультацій з багатьох питань», - сказав Лукашенко.

Він звернув увагу на те, що сьогодні було прийнято багато дуже важливіших рішень. Зокрема й тих, що стосуються державного кордону між двома країнами, які він назвав «доленосними». «Всі ті, хто вважає, що у нас це чи не перша зустріч і у нас немає переговорного процесу, ті глибоко помиляються. Не все те, що блищить, і те, що на поверхні, то треба бачити і цінувати», - сказав Лукашенко, додавши, що він зі своїм українським колегою налаштовані на прийняття рішень та обговорення проблем з метою досягти результату.

У свою чергу Янукович назвав ці слова Лукашенка словами від душі. «Будь-які наші дії, які будуть спрямовані на об'єднання зусиль, покращення торгово-економічних відносин, створення умов розвитку бізнесу, залучення інвестицій, розширення цих можливостей на інших ринках, ми це все маємо робити. І ці всі питання ми сьогодні обговорювали», - сказав Янукович. Він подякував своєму колезі, назвавши Лукашенка старим другом, за конструктивний діалог. «Це дійсно мій старий друг, з яким у нас немає ніяких секретів. Ми дуже рідко підбираємо слова, коли ми спілкуємося один на один, я думаю, що дипломатична тональність існує тільки на офіційних заходах і по-іншому не може бути між добрими сусідами», - сказав Янукович, висловивши впевненість, що українсько-білоруські відносини будуть розвиватися .

Янукович висловив переконання, що всі сьогоднішні рішення будуть сприяти розвитку двосторонніх відносин. «Ми маємо багатовікову історію наших відносин, і сьогодні, звичайно, порівняння, які іноді миготять у пресі - коли було краще, коли було гірше, вони взагалі - недоречні, тому що все, щоб ми не робили, народи наших країн нас завжди поправлять», - висловив переконаність Янукович, зазначивши:« Ми ж нічого поганого не збиралися робити, і наш діалог між главами держав - він теж багаторічний і завжди був і є абсолютно дружній... Ну, я б сказав, конструктивний, як зараз прийнято говорити, не зважаючи на те, що ми іноді... наші відносини переводимо в емоції з приводу тих чи інших подій». Янукович вважає це абсолютно нормальним, оскільки, за його словами, країни дорожать своїм спільним минулим і думають про своє спільне майбутнє.