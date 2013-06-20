Янукович відчитав міністра економрозвитку

Президент України Віктор Янукович наголошує на необхідності якнайшвидшої імплементації Закону «Про зайнятість населення», який вступив у дію 1 січня 2013 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, сьогодні під час засідання Ради регіонів у Луганську Янукович звернув увагу на невиконання в регіонах цього закону, який передбачає механізми залучення інвестицій у регіони та, відповідно, створення нових робочих місць.

Президент розкритикував діяльність Міністерства економічного розвитку і торгівлі. «На Вас персональна відповідальність, Ігор Миколайович, щоб Ви найближчим часом відпрацювали це питання зі своїми підлеглими по вертикалі, які є в обласних державних адміністраціях», - сказав глава держави, звертаючись до міністра економічного розвитку і торгівлі Ігоря Прасолова.

«Проведіть селекторну нараду, поспілкуйтесь, як працює цей закон, і Ви побачите, що Ви нічого не зробили, щоб цей закон працював», - додав Янукович.