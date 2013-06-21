Глава МЗС Німеччини: Україна стоїть на історичному роздоріжжі

Міністр закордонних справ ФРН Гідо Вестервелле сподівається, що восени цього року на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі буде підписано Угоду про асоціацію між Україною і ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Вестервелле сказав сьогодні у Києві під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ України Леонідом Кожарою.

«Я сподіваюся, що восени цього року буде підписано Угоду про асоціацію», - сказав Вестервелле.

Міністр закордонних справ Німеччини зазначив, що на сьогодні Україна перебуває «на історичному роздоріжжі», і він би дуже хотів, щоб Україна вирішила іти до Європи, щоб «це було рішення на користь спільноти цінностей».

За словами Вестервелле, Німеччина відзначає всі прогресивні кроки, які здійснила Україна на шляху євроінтергації, але потрібно ще здійснити подальші кроки в галузі реформ, передусім у правовій сфері, галузі юстиції, побудові правової держави.

«Я думаю, що Україна це здійснить», - сказав він.

Вестервелле також привітав активну позицію Кожари під час головування України в ОБСЄ.

«Я бачу Україну як невід’ємну частину Європи, як місток між Сходом і Заходом. Україна є країною багатоконфесійною, яка має великі етнічні і культурні зв’язки, і після припинення поділу Європи Україна може з гордістю показувати свою історію і свою мову», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС розпочали переговори про підписання Угоди про асоціацію в 2007 році, а про зону вільної торгівлі, що є складовою угоди про асоціацію, - в 2008 році.

Наприкінці 2011 року сторони заявили про завершення переговорів, а 30 березня 2012 року парафували угоду.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки щодо України, в яких зазначила, що готова підписати Угоду про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту “Східного партнерства”, запланованого на кінець листопада 2013 року, за умови прогресу України в питаннях зміни виборчого законодавства, вирішення проблеми вибіркового правосуддя і продовження реформ у рамках Порядку денного асоціації.