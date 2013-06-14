Азаров: Україні потрібно розкрутити інфляцію до 1,5-2%

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«Нам трошки треба розкрутити інфляцію — близько 1,5-2%, оскільки ми маємо 5 місяців нуль (відсотків інфляції – УНІАН)», - сказав Азаров.

За його словами, це є насторожувальним чинником.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в травні 2013 року, порівняно з квітнем 2013 року, становила 0,1%, в річному вираженні (проти травня 2012 року) зафіксована дефляція у розмірі 0,4%, з початку 2013 року (травень 2013 року до грудня 2012 року) інфляція становила 0,2%.

Інфляція в Україні у квітні 2013 року порівняно з березнем 2013 року становила 0%, в березні порівняно з лютим - 0%, у лютому порівняно з січнем зафіксована дефляція 0,1%, інфляція в січні 2013 року порівняно з груднем 2012 року становила 0,2%.

Україна завершила 2012 рік з дефляцією 0,2%, при цьому зниження споживчих цін за підсумками року було зафіксоване вперше з 2002 року.

Держбюджет на 2013 рік розраховано виходячи з прогнозних макроекономічних показників річної інфляції (грудень до грудня) в 4,8%.

На думку експертів, стійкі показники дефляції і нульової інфляції в Україні свідчать про несприятливу економічну ситуацію. Так, дефляція цін і спад економіки в Україні можуть призвести до ланцюжка банкрутств і стрибка безробіття.