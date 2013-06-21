Адвокат побитих журналістів вважає, що Тітушко має сісти на 4 роки

Адвокат побитих 18 травня під час масових політичних акцій в Києві журналістів Владислава Соделя та Ольги Сніцарчук Ігор Федоренко вважає, що обвинувачений Вадим Тітушко має понести за свій вчинок максимальне покарання у вигляді 4 років позбавлення волі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам в Києві по завершенню попереднього розгляду кримінального провадження стосовно Тітушка у Шевченківському районному суді Києва.

За словами адвоката, “на даний час немає підстав вважати, що особа розкаялась. Вини він не визнає і на даний час це найбільш адекватне покарання”. “Ми вважаємо, що має бути призначено максимальне покарання по 296 статті Кримінального кодексу України (хуліганство) — 4 роки позбавлення волі”, - сказав Федоренко.

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Він пояснив, що інша стаття, яка інкримінується Тітушку, — 171 ККУ (перешкоджання журналістам у виконанні професійних обов’язків) передбачає більш м’яке покарання, а тому буде поглинута статтею 296 ККУ.

У свою чергу Сніцарчук в коментарі журналістам зазначила, що вважатиме за адекватне те покарання Тітушку, яке йому призначить суд. “Я хочу, щоб в нашій державі не били людей на мітингах, журналістів, моїх колег, які виконують професійні обов’язки”, - сказала Сніцарчук.

Відповідаючи на запитання, які емоції вона відчуває зараз до Тітушка, журналістка сказала, що у неї немає якихось особливих відчуттів до цієї людини. За словами Сніцарчук, зараз в інтересах Тітушка “продемонструвати, що він чемний хлопчик, який розкаюється у тому, що зробив”.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня 2013 року в Києві проходили акція опозиції «Вставай, Україно!» і антифашистський марш, організований Партією регіонів.

Під час акції опозиції відбулися сутички між прихильниками партії «Свобода» і молодиками в спортивних костюмах.

Біля будівлі Головного управління МВС в Києві на вулиці Володимирській молодики спортивної статури побили журналістку «5 каналу» Ольгу Сніцарчук і фотографа газети «Коммерсант» Владислава Соделя, які знімали бійку.

Содель зазначив, що міліція не втручалася в інцидент, хоча журналісти неодноразово просили правоохоронців захистити їх.

За підозрою в нападі затримали жителя Білої Церкви Вадима Тітушка (прізвисько - «Румун»). Він був у складі групи з 50 чоловік, які влаштували бійку зі «свободівцями» на Великій Житомирській. Шевченківський райсуд Києва випустив Тітушка під заставу 22 тис. 940 гривень.