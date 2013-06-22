МЗС радить українцям у Бразилії не ходити на мітинги

У зв’язку із загостренням безпекової ситуації в Бразилії через зростання хвилі протестних акцій, громадянам України, які на даний час перебувають в цій країні, рекомендується утриматись від відвідування центральних районів міст: Бразиліа, Сан-Паоло, Белу Орізонте, Віторіа, Рібейран-Прету, Ріо-де-Жанейро, а також не брати участі в акціях протесту, демонстраціях чи інших масових заходах.

На тему: Президент Бразилії пообіцяла протестувальникам реформи і хоче зустрітись

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

У МЗС також радять громадянам України, у разі потрапляння в надзвичайні ситуації, звертатися до Посольства України в Республіці Бразилія за номерами + (00 5561) 3365 1457; + (00 5561) 3365 3940, або до Генерального консульства України в м. Сан-Паулу :+ (00 5511) 4371 94 50.

Також МЗС нагадує про функціонування у відомстві цілодобової гарячої лінії +38 044 238 16 57.