Трійка продовжить переговори в понеділок

Учасники переговорів зі створення демократичної коаліції начебто узгодили більшу половину питань, щодо яких були розбіжності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив представник фракції СПУ Йосип Вінський, який брав участь у переговорах “Нашої України”, БЮТ і СПУ.

За його словами, сьогоднішній раунд переговорів завершився, завтра вони продовжаться. Він повідомив, що більшу половину розбіжностей вдалося узгодити, але до питання розподілу портфелів “трійка” ще не дійшла.

За прогнозами Й.Вінського, це питання обговорюватиметься завтра.

На прохання УНІАН уточнити, які саме пункти вдалося погодити, він сказав: “Підпишемо угоду – почитаєте”.

Переговори представників коаліційної трійки - "Нашої України", Блоку Юлії Тимошенко та Соціалістичної партії - проходили в офісі БЮТ. Від блоку "Наша Україна" перемови вели Роман Безсмертний та Анатолій Кінах. Від БЮТ - Юлія Тимошенко. Соціалістичну партію представляв Олександр Мороз.

Як учора повідомляв УНІАН з посиланням на інформаційний департамент блоку «Наша Україна», розбіжності між учасниками коаліційних переговорів передусім стосуються вступу України до НАТО, питання власності на землю, законопроекту про внесення змін до Конституції щодо місцевого самоврядування, питання створення урядових комітетів.