Польський міністр: підписання асоціації України та ЄС під загрозою
Міністр закордонних справ Польщі вважає, що підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС під загрозою.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС є під загрозою, оскільки влада в Києві не провела необхідних реформ, яких вимагає Євросоюз.
Як повідомляє Польське радіо, про це Сікорський сказав у Люксембурзі, де польський міністр бере участь у зустрічі керівників дипломатії країн ЄС.
«Поки що, – зазначив міністр закордонних справ Польщі, – влада в Києві не провела необхідних реформ, яких вимагає Євросоюз».
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«На сьогодні висновок може бути лише один: Україна ще не є готова. Якщо Україна не зробить те, що повинна, тоді договір не буде підписаний», - сказав Сікорський, додавши, що такий сигнал мають подати до Києва євросоюзні міністри.
«Цей сигнал має схилити Україну до більш енергійних дій в плані проведення реформ. Сьогодні від самої України залежить, чи зможемо підписати цей договір, чи ні», – наголосив міністр.