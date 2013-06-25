Польський міністр: підписання асоціації України та ЄС під загрозою

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС є під загрозою, оскільки влада в Києві не провела необхідних реформ, яких вимагає Євросоюз.

Як повідомляє Польське радіо, про це Сікорський сказав у Люксембурзі, де польський міністр бере участь у зустрічі керівників дипломатії країн ЄС.

«Поки що, – зазначив міністр закордонних справ Польщі, – влада в Києві не провела необхідних реформ, яких вимагає Євросоюз».

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«На сьогодні висновок може бути лише один: Україна ще не є готова. Якщо Україна не зробить те, що повинна, тоді договір не буде підписаний», - сказав Сікорський, додавши, що такий сигнал мають подати до Києва євросоюзні міністри.

«Цей сигнал має схилити Україну до більш енергійних дій в плані проведення реформ. Сьогодні від самої України залежить, чи зможемо підписати цей договір, чи ні», – наголосив міністр.