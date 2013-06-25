У Ющенка позов проти нього називають «безграмотним»

Про це йдеться у повідомленні на сайті партії «Наша Україна».

При цьому речник Ющенка Ірина Ванникова заявила, що «судовий позов до Президента Віктора Ющенка, поданий юристом-киянином до Вищого адміністративного суду, є безграмотним втіленням нав’язливих прагнень опозиції перекласти відповідальність за наслідки газових контрактів з Росією».

За її словами, вплив Ющенка на управління НАК «Нафтогаз України» є «не більше, ніж фантазією ініціатора позову», який, до того ж. «не знайомий з конституційною компетенцією глави держави у питаннях забезпечення національної, в тому числі, енергетичної безпеки України».

Ванникова також нагадала, що саме Ющенко одним із перших та найбільш різко з українських політиків «критикував умови цього контракту та застерігав про катастрофічні наслідки його підписання не лише для української економіки, але і для України як незалежної держави».

«Окрім того, Віктор Ющенко неодноразово давав оцінки факту підписання цього контракту та судового процесу стосовно нього як складного, зумовленого і політичними, і економічними мотивами та видами відповідальності», - наголосила Ванникова.

Власне позов офіс Ющенка ще не отримував, у тому числі через безграмотно вказану позивачем адресу, кажуть у партії. «Втім, ми готові компенсувати 35 гривень, витрачені позивачем на цю безперспективну з точки зору юриспруденції затію», - сказала речник екс-Президента.

Як повідомлялося, до Вищого адміністративного суду України був поданий позов до Ющенка за перебирання на себе компетенції Кабінету міністрів і Міністерства палива та енергетики у 2008 році.

"Звернулися з позовом до Президента Ющенка, та ставимо під сумнів законність дій Президента щодо заборони Олегу Дубині як керівнику НАК "Нафтогаз України" підписувати газові контракти за ціною 235 доларів", - повідомив "Українській правді" юрист Станіслав Батрин.

"Ми також розглядаємо як протиправні дії Ющенка щодо перебирання на себе компетенції Кабінету міністрів та здійснення управлінського впливу на "Нафтогаз" (перевищення владних повноважень з огляду на ст. 19 Конституції) в процесі укладення контрактів на поставку та транзит газу, видання обов'язкових до виконання директив підприємству "Нафтогаз", - йдеться у повідомленні.

"Просимо суд: визнати дії Президента Ющенка щодо перебирання на себе компетенції Кабміну і Мінпаливенерго та здійснення управлінського впливу на "Нафтогаз"… у 2008 році, - протиправними", - зазначив юрист.

Відзначається, що Батрин раніше звернувся з позовом до Кабміну та Фонду держмайна щодо визнання недійсними контрактів на поставку газу від 19 січня 2009 року між ВАТ "Газпром" та НАК "Нафтогаз України".