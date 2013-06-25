В уряді планують використати грузинський досвід сприяння бізнесу

Про це заявив віце-прем'єр міністр України Олександр Вілкул під час робочої зустрічі з віце-прем'єр-міністром Грузії Кахою Каладзе в Тбілісі

«В Україні є вже приклади регіонів, де реалізований такий принцип. Завдяки цьому 90% послуг видаються достроково. А відсоток порушення термінів надання послуги або відмови зведений практично до нуля», - сказав Олександр Вілкул.

«Розвиток економічної дипломатії між двома країнами створює нові можливості для взаємовигідного співробітництва України та Грузії. Як співголова міжурядової українсько-грузинської комісії я завжди відкритий для зустрічей і обговорень пропозицій. Якщо у грузинських підприємців виникають питання щодо створення і ведення бізнесу в Україні, вони мають звертатися в Комісію. І я готовий допомагати», - сказав Олександр Вілкул під час робочої зустрічі з віце-прем'єр-міністром Грузії Кахою Каладзе в Тбілісі.

«Як прихильника прагматичного підходу мене цікавлять управлінські, технологічні та конкретно прикладні аспекти впровадження в Грузії технології "єдиного вікна" з надання адміністративних послуг», - сказав Олександр Вілкул.

Грузія серед країн СНД зробила проривні кроки з впровадження реформ, спрямованих на лібералізацію ринку, приватизацію та залучення іноземних інвестицій за допомогою скорочення регулятивних (зокрема, процедура відкриття бізнесу, зменшення податкового тягаря, скорочення кількості податків тощо) і контрольних механізмів. Усе це стало важливим чинником розвитку малого та середнього бізнесу.

Наразі в Україні створено вже 120 таких центрів і до кінця 2014 року має відкритися ще понад 560 на базі діючих дозвільних центрів. Центри адміністративних послуг, які працюють за принципом «Єдиного вікна» створені майже в усіх областях Україні (крім Закарпатської). Через них видається загалом 143 види дозвільних документів та понад 100 інших адміністративних послуг. Найбільша кількість таких Центрів відкрита в Дніпропетровській, Сумській та Київській областях.

«Сьогодні українці можуть звернутися вже до більш як півтори тисячі відділень Укрпошти та отримати адмінпослуги. До кінця другого кварталу поточного року кількість таких відділень збільшиться майже в два рази до 3 тис 115 відділень. Розвиток цього проекту та його втілення на контролі Уряду», - Віце-прем'єр України.

В рейтингу «Ведення бізнесу 2012» (Doing Business, Світовий Банк) за простотою ведення бізнесу Грузія займає 9-е місце (серед 185 країн). За показниками міжнародної конкурентоспроможності (Всесвітній економічний форум) - 93-е місце (серед 139 країн). За індексом економічної свободи (доповідь інституту Фрезера) - 42-e місце (серед 144 країн). За індексом сприйняття корупції (Transparency International) - 51-e місце (серед 176 країн).