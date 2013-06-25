Луценко поділився планами на найближчій рік

Протягом наступного року екс-міністр внутрішніх справ, а нині громадський діяч Юрій Луценко разом із українською інтелігенцією буде займатись написанням плану дій щодо створення нової Української держави, з яким потім піде до опозиційних кандидатів у президенти. Про таке він розповів в інтерв’ю «5 каналу».

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«Планом моєї особистої діяльності протягом наступного року є розробка плану, я не є наймудрішим, щоб його самому написати, я хочу залучити українську еліту, яка все ще зберігала інтелектуальній потенціал для написання цього плану; я хочу організувати масовий надпартійний рух мільйонів, які підтримають цей план і вимогу узгодженого кандидата. І з цим я хочу прийти до кандидатів у Президенти і спитати, чи вони думають про країну, чи про себе», - розповів Луценко.