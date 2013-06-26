Томенко закликає опозицію не блокувати ВР, бо влада готує підступ

Народний депутат від «Батьківщини» Микола Томенко закликає опозицію не блокувати на цій сесії роботу Верховної Ради, бо влада хоче провести “виїзне” засідання для ухвалення вексельного та інших непопулярних законопроектів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Томенка, про це він сказав кримським журналістам, відповідаючи на запитання, яким буде останній сесійний тиждень і чи буде ухвалена низка дискусійних та неоднозначних законопроектів, зокрема, стосовно введення векселів.

Томенко наголосив, що владі потрібне блокування Верховної Ради. «Я знаю, що ведеться активна робота з народними депутатами, які готові на певних засадах – або фінансових, або лобістських – «підголосувати» за законопроект за векселі. Але не є таємницею, що обговорюється також варіант «попрацювати» з опозиційними фракціям в такий спосіб, щоб вони пішли на блокування Верховної Ради, а Партія регіонів разом з комуністами провела би вексельний та інші непопулярні і непрохідні законопроекти, як це вже робилося, – зібравшись в іншому приміщенні без журналістів та без реальної реєстрації, що передбачена чинним законодавством», - зазначив Томенко.

На тему: Рибак сподівається, що йому не доведеться проводити виїзне засідання

Він підкреслив, що «при такому сценарії надзвичайно важливо «не купитись» на цю історію, щоб через блокування з якоїсь надуманої чи нереальної історії не допомогти повернути в Україну вексель, що буде характеризувати фінансову систему нашої держави як період ледь не натурального, феодального господарства, коли замість реальних грошей треба буде розраховуватись паперами та обіцянками».

Крім того, за його словами, існує ще низка подібних законопроектів, які не набирають 226 голосів. «Тому для опозиції важливо не лише не допустити ухвалення антинародних законопроектів, а й не створити ситуацію, щоб Партія регіонів та комуністи з радістю перейшли би в інше приміщення і проголосували бажані для себе законопроекти», - зазначив Томенко.

Як повідомляв УНІАН, поточна сесія ВР завершується 5 липня 2013 року. На наступному тижні - з 2 по 5 липня - парламент працює в пленарному режимі, тобто відбуваються засідання ВР.