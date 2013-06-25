Яценюк вірить, що Тимошенко відпустять лікуватися ще до підписання угоди з ЄС

Голова політради ВО «Батьківщина», голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк вірить, що Президент України Віктор Янукович зробить крок до звільнення екс-прем’єра Юлії Тимошенко ще до підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, запланованого на листопад.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про Яценюк це заявив в Інституті Брукінгза у Вашингтоні, де виступив з публічною лекцією на тему «Інвестиції у майбутнє України: визначення політичних та економічних можливостей».

«Переконаний, що в найближчому майбутньому Президент покаже свою політичну волю до підписання Угоди про асоціацію з ЄС і зробить перший крок до звільнення Юлії Тимошенко», - підкреслив Яценюк.

За його словами, Україна переживає історичний момент - “бути чи не бути”. “Чи ми приєднаємося до ЄС і зробимо перший крок – підписання Угоди про асоціацію з ЄС включно із зоною вільної торгівлі, чи не приєднаємося. Цей історичний момент має бути використаний, і ми очікуємо, що це буде зроблено у Вільнюсі», - сказав він.

У той же час, наголосив Яценюк, для цього має бути виконано кілька умов. Одна із ключових умов для підписання угоди – «Тимошенко має бути на свободі». Але це, за його словами, лише верхівка айсберга. Сьогодні чинний Президент і уряд провадять політику згортання політичних і громадянських прав та свобод, «політичні переслідування і вибіркове правосуддя повинні бути зупинені», - сказав голова політради «Батьківщини».

Яценюк повідомив, що мав відверту розмову з Януковичем та його адміністрацією щодо Угоди про асоціацію з ЄС і шляхів подолання проблем до неї.

«Як на першому кроці до звільнення Юлії Тимошенко я наголосив на можливості для неї отримати медичну допомогу за межами України – у Німеччині. Міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле, який перебував у Києві кілька днів тому, чітко дав зрозуміти, що німецька влада має змогу забезпечити необхідну медичну допомогу Юлії Тимошенко», - зауважив Яценюк.

Він також зупинився на інших умовах, пов’язаних з політичною та економічною ситуацією в Україні, у тому числі щодо необхідності призначення парламентських виборів у п'яти проблемних округах, щодо пропозиції опозиції створити двосторонню парламентську комісію стосовно виборчого законодавства та діяльності ЦВК.

Ще однією умовою, за словами Яценюка, є забезпечення незалежної судової системи та прокуратури.