Власенко: Стан здоров’я Тимошенко не покращився

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам перед ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові після зустрічі з Тимошенко заявив її захисник Сергій Власенко.

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«Нічого не змінилося. Немає підстав для того, щоб воно мінялося»,- сказав Власенко. Він зазначив, що рекомендації лікуючих лікарів Тимошенко берлінської клініки «Шаріте» на цей момент ще не надійшли. Водночас захисник підкреслив, що це стандартна ситуація і для формування остаточних рекомендацій німецьким лікарям необхідно до 10 днів з моменту останнього візиту.

«Ситуація стандартна. Я почну нервувати, якщо пройдуть 10 днів і рекомендацій не буде. Тоді ми потрапляємо в нестандартну ситуацію. Я не можу кожен день турбувати німецьких лікарів»,- сказав Власенко.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня донька Тимошенко Євгенія заявила, що з 14 червня стан здоров’я її матері різко погіршився, вона практично не встає.