Власенко: Тимошенко не проситиме про помилування

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам перед харківською лікарнею після відвідування Тимошенко сказав її захисник Сергій Власенко.

«Звичайно (не буде - УНІАН)! Це абсолютно чітка позиція, яку ми заявляли неодноразово, і ця позиція не змінилася», - сказав Власенко.

Він підкреслив, що Тимошенко «не веде переговорів з чинною владою».

За словами захисника, Президент України Віктор Янукович має необмежене право на помилування.

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«Відповідно до пункту 27. ст. 106 Конституції, Президент має необмежене право на проведення помилування. При чому Президент не обмежений нічим. Всі обмеження встановлені самим Президентом, для самого себе. Він продемонстрував на прикладі Луценка, що він може не рахуватися з цим», - сказав Власенко.

«Юлія Тимошенко не веде переговорів з чинною владою. Ситуацію, в якій зараз перебуває Україна через застосування політично вмотивованого правосуддя, створив Віктор Янукович, і він повинен цю ситуацію вирішити сам», - наголосив захисник.

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Як повідомлялося, Януковича неодноразово закликали помилувати Тимошенко, яка відбуває 7-річне ув’язнення за справою про укладення газових контрактів із Росією.

27 квітня Комісія при Президентові у питаннях помилування відхилила клопотання народних депутатів-жінок про помилування Тимошенко.