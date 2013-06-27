Янукович: ми йдемо у бік європейських стандартів

Про це заявив Президент України під час зустрічі з кандидатами на посади голів районних державних адміністрацій, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Він назвав завданням влади підвищення заробітних плат і соціальних виплат до середньоєвропейського рівня. «Ми поступово йдемо у бік європейських соціальних стандартів», - підкреслив Президент. «Це цілком природно, що ми будемо щорічно і індексацію робити, і планувати зростання соціальних стандартів», - сказав Янукович.

За його словами, що в Україні з 2010 року зростає рівень реальної заробітної плати, пенсій і соціальних виплат.

«Незважаючи на економічну кризу в світі, в нас зростає щорічно реальна заробітна плата. Вона зростає з 2010 року не менше 10%», - сказав Янукович. Він зазначив, що пенсії та соціальні виплати також зростають щорічно приблизно на 10%. Минулого року, підкреслив Президент, ці виплати збільшились на 14%.

Янукович також закликав представників влади не бути байдужими до проблем людей.

«Ви не повинні бути байдужими до людей і завжди прислухатись, завжди йти назустріч. Не чекати, коли люди почнуть кричати, а своєчасно приходити і допомагати», - сказав глава держави.

На переконання Януковича, особливої підтримки потребують малозабезпечені верстви населення.

«Це наша з вами цілодобова робота - від великих проблем, державних, до яких ви будете мати відношення, до маленьких проблем однієї людини», - наголосив Президент.