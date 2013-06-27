ЗМІ: Україна провалила відправку миротворців до Ліберії

Про провал організації миротворчої місії в Ліберію, повідомляє Комерсант-Україна з посиланням на джерела в МВС.

Як повідомляє видання, причиною цього стало зволікання з вирішенням питання в адміністрації президента, що призвело до недотримання встановлених строків відправки контингенту і відмови ООН від послуг української сторони.

Передбачалося, що перша група миротворців відправиться до Ліберії в травні, а основна група - в середині червня: всього планувалося направити 140 миротворців.

Відповідно до закону "Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки", пропозиції про участь нашої країни в миротворчих місіях вносяться МЗС при узгодженні з профільним міністерством, потім президент приймає рішення про відправку контингенту.

"МЗС направив відповідний документ до адміністрації президента, де він благополучно застряг", - розповіло джерело видання.

У травні, за інформацією співрозмовника, керівництво ООН звернулося до президента Віктора Януковича з проханням прискорити процес прийняття рішення але, не отримавши відповіді, "подякувало Україні за участь в місії" і запропонувало "готуватися до інших місій" у разі "появи відповідних пропозицій".

Як повідомляє джерело, на підготовку проведення місії було витрачено 2 млн гривень.