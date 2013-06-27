У ВР пропонують закріпити курс України на вступ до НАТО

У Верховній Раді зареєстровано законопроект «Про внесення змін до деяких законів України» (щодо курсу України на набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору).

Як повідомляється на сайті парламенту, автором відповідного проекту закону є народний депутат від «Батьківщини» В’ячеслав Кириленко.

Разом з тим текст документу поки що відсутній на сайті ВР.

Між тим у коментарі автора законопроекту Кириленка, переданому УНІАН, йдеться, що метою його прийняття є відмова від так званої політики позаблоковості у сфері національної безпеки та закріплення на законодавчому рівні курсу України на набуття повноправного членства в НАТО.

«Після обрання у 2010 році Президентом України Віктора Януковича владою було оголошено про зміну курсу України у реалізації зовнішньої безпекової політики, який був визначений ще 2003 року нормами Закону «Про основи національної безпеки України» і полягав у прагненні України набути членство в Організації Північноатлантичного договору – найефективнішій у світі і єдиній у Європі системі колективної безпеки, створеній в рамках НАТО», - зазначив Кириленко.

За його словами, Україна відмовилась від прагнення отримати безпрецедентні гарантії забезпечення державного суверенітету, територіальної цілісності та непорушності державних кордонів й, натомість, обрала військовий нейтралітет, який в сучасних умовах є економічно, політично і безпеково невигідним.

Депутат переконаний, що євроатлантична інтеграція значно пришвидшить процес європейської інтеграції та наблизить перспективу вступу України до Європейського Союзу.