85% українців не підтримують обрання Президента у ВР (опитування)

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко, оприлюднюючи результати опитування населення України, проведеного з 12 по 16 квітня 2013 року.

“Обрання Президента у Верховній Раді не підтримує 85% населення. Це більшість симпатиків усіх політичних сил та населення усіх регіонів України”, - сказав він.

Міщенко також зазначив, що лише 16% українців підтримують створення двопалатного парламенту, не підтримує таку ідею – 46% респондентів.

Крім того, дослідження показало, що в суспільстві приблизно однакова кількість прихильників переходу до суто мажоритарної системи виборів (29,5%) та до пропорційної з відкритими списками (30%). Але і щодо першої, і щодо другої альтернативи, відносна більшість громадян, не може дати чіткої відповіді, чи підтримали б вони такі зміни.

Водночас 54% громадян вважають, що найкращою формою правління для України за нинішніх умов є змішана форма.

Президентську форму правління підтримує 15% опитаних, парламентську – 12%.

58% респондентів вважає, що уряд мають спільно формувати Президент та парламент.

Соціологічна служба Центру Разумкова проводила опитування з 12 по 16 квітня 2013 року. Опитано 2010 респондентів віком від 18 років в усіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.