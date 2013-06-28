Член ПАРЄ від Норвегії радить Колесніченку змінити погляди на гомосексуалізм

Доповідач Парламентської Асамблеї Ради Європи по резолюції “Боротьба з дискримінацією на грунті сексуальної орієнтації і гендерної рівності” Хакон Хауглі вважає, що якщо народний депутатт від Партії регіонів Вадим Колесніченко дійсно відданий правам людини, він повинен змінити текст проекту закону про заборону так званої пропаганди гомосексуалізму.

Про це член ПАРЄ від Норвегії заявив в оприлюдненому сьогодні інтерв’ю Інтернет-сайту “ЄС-плюс”.

Він зазначив, що під час візиту в Україну у травні цього року мав гарну зустріч з українським депутатом.

“В цілому я вірю у його відданість правам людини, але, звичайно, потрібно буде подивитися, що буде з проектом закону. На мою думку, ухвалення цього закону стане порушенням прав людини”, - сказав Хауглі. “І якщо він говорив правду про свою відданість їхньому захисту, йому варто змінити текст закону”, - додав доповідач ПАРЄ.

Норвезький депутат наголосив, що якщо його українські колеги справді стурбовані можливістю поширення жорсткої порнографії чи будь-яких інших подібних матеріалів серед дітей, тоді їм варто підготувати окреме законодавство, яке б забороняло таку практику.

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При цьому Хауглі висловив згоду з тим, що держава має захищати дітей. “Діти не повинні купувати тютюн, їм не варто пити горілку, дивитися порнографію, жорсткі фільми. Нам варто зберігати мінімальний вік на отримання посвідчень водія. Усі ці речі мають бути, і вони є ключовим зобов’язанням держави”, - заявив доповідач ПАРЄ.

“Разом з тим, що стосується виключно фактичного опису світу про те, що деякі люди - геї, що деякі люди народилися з не такою гендерною ідентифікацією, це нейтральні заяви. Це частина реальності, від якої дітей не варто захищати, а навіть навпаки”, - додав він.