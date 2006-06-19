В Криму шукають локальний Пуп землі

У Криму в найближчі вихідні пройде перша експедиція до Пупа кримської землі, який, за деякими даними, знаходиться неподалік села Зарічне Красногвардійського району.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили організатори експедиції.

Планується, що пошуки Пупа Криму будуть організовані 24 червня, і в них зможуть взяти участь усі бажаючі.

За задумом організаторів, після знаходження Кримського геопупа, на ньому планується встановити Розу вітрів, на флюгері якої представники всіх національних товариств Криму напишуть різними мовах «Слава народам, які люблять Крим!». «Ми встановлюємо Розу вітрів як символ пізнання життя, - зазначають ініціатори пошуку Пупа кримського півострова. - У центр кримської землі приходитимуть люди, аби вибачитися у долі за свої помилки і благословити майбутнє».

Крім того, для учасників експедиції організовують гру в морській бій і пошук скарбів за допомогою приладів космічної навігації.