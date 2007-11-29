Мороз вважає Яценюка оптимальною кандидатурою на посаду голови ВР

Голова Верховної Ради України V скликання Олександр МОРОЗ вважає найоптимальнішою кандидатурою на посаду голови ВР кандидатуру Арсенія ЯЦЕНЮКА серед тих, що пропонувались.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив в інтерв’ю журналістам.

О.МОРОЗ зауважив, що «із того набору, що пропонувався, він, мабуть, найбільш оптимальна кандидатура, зважаючи на зовнішню підтримку».

Відповідаючи на запитання, чи вважає він стійкою демократичну коаліцію, яку було створено сьогодні, О.МОРОЗ зазначив, що, з огляду на підтримку цієї коаліції Президентом, можна сподіватись, що коаліція триматиметься. «А втім, буде видно», - сказав він.

Він вважає, що першим випробуванням коаліції буде голосування по кандидатурам спікера і прем’єр-міністра.

О.МОРОЗ розкритикував ініціативи проголосувати “в пакеті” за затвердження голови парламенту та керівника уряду.

О.МОРОЗ підкреслив, що призначення цих високопосадовців передбачено зовсім різними процедурами, зокрема, кандидатуру прем’єра за пропозицією коаліції вносить на розгляд ВР Президент, а голову парламенту обирають самі народні депутати.