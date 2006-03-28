Мороз може стати секретарем РНБО?

Посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони може зайняти лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ, а на посаду спікера висунуть представника «Нашої України» Романа БЕЗСМЕРТНОГО.

Таке припущення зробив у інтерв`ю газеті «Столичные новости» представник БЮТ Андрій ШКІЛЬ.

«Можу припустити, що на пост голови ВР буде висунуто Романа БЕЗСМЕРТНОГО, а посаду секретаря РНБО обійме Олександр МОРОЗ», - сказав представник БЮТ.

Також А.ШКІЛЬ зазначив, що для нього важливо, щоб у новому уряді не було тих людей, які «негативно себе зарекомендували в уряді (Юрія) ЄХАНУРОВА».

Як повідомлялося, ще в ночі після виборів від імені БЮТ, яка за результатами екзит-полів випереджала «Нашу Україну», в рамках обговорення умов створення «помаранчевої коаліції», Олександр ТУРЧИНОВ озвучив пропозицію запропонувати пост спікера Р.БЕЗСМЕРТНОМУ. У свою чергу саме представники «Нашої України» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ і Роман ЗВАРИЧ нагадали варіант домовленостей, коли переможець виборів із числа «помаранчевих» сил пропонує кандидатуру прем`єр-міністра. Вранці 27 планувалося підписати меморандум про створення коаліції між «Нашою Україною», БЮТ і СПУ. Проте «Наша Україна» проводила політраду з цього питання, тому підписання було відкладене, як передбачалося, на декілька годин.

Проте того ж дня заступник глави секретаріату Іван ВАСЮНИК озвучив позицію Президента України Віктора ЮЩЕНКА, який назвав некоректним підписувати коаліційну угоду до оголошення остаточних результатів виборів Центрвиборчкомом.

Також глава держави доручив прем`єр-міністру України Юрію ЄХАНУРОВУ почати переговори з політичними силами про створення парламентської коаліції.

На питання журналістів, чому це доручення дано прем`єру Ю.ЄХАНУРОВУ, а не керівнику центрального виборчого штабу “Нашої України” Роману БЕЗСМЕРТНОМУ, І.ВАСЮНІК відповів: «Чому ЄХАНУРОВ? Це вибір Президента України».

Сьогодні Президент проводить консультації з лідерами БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО, СПУ – Олександром МОРОЗОМ, а також з першим номером списку «Нашої України» Юрієм ЄХАНУРОВИМ.