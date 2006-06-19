Черновецький віддав банк ”Хрещатик” Довгому

Головою Наглядової ради банку «Хрещатик» обраний секретар Київради Олесь ДОВГИЙ. Про йдеться в повідомленні банку, яке має в своєму розпорядженні УНІАН.

За інформацією банку, відповідне рішення було ухвалене на загальних зборах акціонерів банку, що відбулися 16 червня.

У банку повідомили, що новим членами СС стали: Євген ВОЙТКО, Анатолій ЧУБ, Віталій ЛАВРИНЕНКО, Андрій ШТЕПУРА і Любов РАЗІНА.

Колишній голова СС Віктор ПАДАЛКА очолив Ревізійну комісію, в яку також увійшов Юрій ІШУНОВ.

У складі Правління банку також відбулися зміни: в нього увійшли Ольга БРОДОВИЧ, Віктор ФУКЛЄВ і Юлія ТУР.

Довідка УНІАН. ВАТ Комерційний банк «Хрещатик» зареєстровано в травні 1993 року. Мережа банку складається з 66 установ у Києві та інших регіонах України.

На сьогодні контрольний пакет акцій банку (51,16%) належить Київраді. Іншим великим акціонером ВАТ «Хрещатик» називають структури, близькі до власників «Запоріжсталі».

На 1 червня 2006 року чисті активи банку становили – 3,055 млрд. грн., фінансовий результат за січень-травень 2006 року – 11,251 млн. грн., балансовий капітал перевищує 240,952 млн. грн., зокрема статутний капітал - 172 млн. грн.