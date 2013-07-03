Домбровський оскаржив своє позбавлення депутатського мандата у Європейському суді

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Домбровського.

«На жаль, я вважаю неможливим урегулювати спірні правовідносини з залученням національних судових органів, враховуючи, що останні дискредитували себе ухваленням неправосудних за своєю природою рішень та створили небезпечні для держави прецеденти, порушуючи Конституцію України. Враховуючи, що національні суди України продовжують практику грубого порушення норм права, в тому числі Конвенції про захист прав і основних свобод людини, я змушений звернутися до Європейського суду з прав людини», - повідомив Домбровський. У прес-службі нагадали, що «14 листопада 2012 року Вищий адміністративний суд України прийняв Постанову, якою підтвердив рішення ЦВК про визнання законності обрання Олександра Домбровського народним депутатом України». «У Постанові ВАСУ було зазначено, що це рішення остаточне і оскарженню не підлягає. А вже 8 лютого той самий Вищий адміністративний суд України ухвалює рішення, протилежне попередньому за своїм змістом, - визнаючи недостовірними результати виборів народних депутатів України в одномандатному виборчому окрузі № 11», - говориться в повідомленні і зазначається, що «за незаконним рішенням ВАСУ від 8 лютого судами було прийнято ще два неправосудних рішення: Ухвала Київського апеляційного адміністративного суду від 21 червня 2013 року та Постанова Окружного адміністративного суду м. Києва від 11 червня 2013 року за позовами проти голови Верховної Ради України».

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Як повідомляв УНІАН, Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав голову Верховної Ради Володимира Рибака вилучити посвідчення і картки для голосування депутатів Домбровського і Павла Балоги.

Таке рішення суд прийняв за позовом колишнього народного депутата Юрія Кармазіна.

8 лютого Вищий адмінсуд за позовом Кармазіна визнав неможливим встановити результати виборів у двох округах - №11 (Вінницька область) і №71 (Закарпатська область), незважаючи на те, що ЦВК визнала обраними в цих округах і зареєструвала народними депутатами, відповідно, Домбровського і Балогу, після чого вони склали присягу.3:

ВАСУ скасував постанови ЦВК у частині реєстрації зазначених народних депутатів і визнав відсутність у них статусу і повноважень народних депутатів.

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14 лютого Рибак повідомив, що направив до Конституційного Суду подання щодо відповідності Основному Закону рішення ВАСУ про позбавлення Балоги і Домбровського повноважень.

13 травня уряд схвалив проект закону про проведення повторних виборів народних депутатів у семи одномандатних округах: №№ 94, 132, 194, 197, 223, 11 і 71. Опозиція наполягає на проведенні перевиборів лише в 5 округах, оскільки вважає рішення суду стосовно Домборовського і Балоги неправомочним.