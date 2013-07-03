Рибак із запізненням відкрив вечірнє засідання ВР

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак із запізненням відкрив вечірнє засідання парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, засідання мало відкритися о 16.00, проте відкрилося о 16.17. Перед відкриттям лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк провів у сесійній залі нараду з депутатами. На тему: Азаров окреслив «фронт робіт» для нардепів в останні дні сесії Наразі у ВР розглядаються проекти постанов про рекомендації парламентських слухань.

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