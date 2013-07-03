Рибак відповів на ультиматум опозиції - закрив засідання

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак оголосив про закриття вечірнього засідання парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, спікер зробив таке оголошення після перерви, про яку перед тим попросили “УДАР” та “Батьківщина”.

Під час оголошення депутати від “Свободи” скандували: “Працювати!”

Голова ВР відзначив, що робота парламенту продовжиться завтра о 10.00.

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Звертаючись до фракції “Свобода”, він наголосив, що для того, аби працювати, потрібно голосувати. “Ні за один закон не голосуємо”, - додав Рибак.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради Володимир Рибак оголосив у засіданні парламенту перерву до 17.05 на вимогу фракцій “Батьківщина” та «УДАР».

Перед цим жодне із рішень парламенту не було підтримано, оскільки опозиціонери заявили, що не голосуватимуть за питання порядку денного ВР, доки не буде вирішено питання щодо Олександра Домбровського та Павла Балоги, у яких сьогодні були вилучені картки для голосування.